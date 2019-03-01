Прокуратура занялась проверкой законности законности задержания заведующей поликлиники после смерти ребенка

Прокуратура Кировской области занялась проверкой законности задержания заведующей поликлиники в Кирове по делу о халатности, которое было возбуждено после гибели трехлетней девочки в запертой квартире.

«28 февраля 2019 года заведующая детской поликлиникой при отсутствии оснований для избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу была освобождена из изолятора временного содержания. Прокуратура Кировской области проводит проверку соблюдения органами следствия конституционных прав граждан связи с задержанием следователем регионального СУ СК заведующей детской поликлиникой в городе Кирове по подозрению в халатности», – сообщила региональная прокуратура, передает ТАСС.

Результаты расследования уголовного дела и проводимой проверки находятся на личном контроле прокурора Кировской области, добавили в надзорном органе.

Напомним, в Кирове нашли тело трехлетней девочки, которую мать оставила одну дома на неделю без воды и еды.

Ее нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. По предварительной информации, девочка долго и мучительно умирала от обезвоживания.

27 февраля была задержана заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 имени В. И. Юрловой» Тамара Пермякова. На следующий день она была освобождена.