Лукашенко пожаловался на отказ России обсуждать цену на газ

Белорусский президент Александр Лукашенко посетовал, что Москва пока не отреагировала на предложения Минска о переговорах по определению цены на природный газ для республики с 1 января 2020 года.

«Пока нет никаких телодвижений со стороны России, сколько мы не предлагали в рамках наших договоренностей... Мы с (президентом Владимиром) Путиным еще в Питере договорились, что в середине этого года определимся по цене на природный газ. Но они не идут даже на переговоры. Это тоже неправильно», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, Минск потерял 3,4 млрд долларов с момента начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году. «С 2015 года постепенно это идет. Мы с 2015 года на этом потеряли 3,4 миллиарда долларов. Это были наши потери, и они в нарушение тех договоренностей, которые мы когда-то заключили», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Минск рассчитывает в марте активизировать переговоры с Москвой по ценам на российский газ с 2020 года, чтобы этот вопрос был решен в срок до 1 июля 2019 года.

Белорусские власти ранее заявляли, что считают справедливой цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области России (в 2019 году это 127 долларов за 1 тыс. кубометров).

Президент Владимир Путин подчеркивал, что если бы для Белоруссии действовала рыночная цена на газ, то она была бы под 200 долларов, а не 127 и 129 долларов на 2018 и 2019 годы соответственно.