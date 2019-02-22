Белоруссия назвала срок достижения соглашения о ценах на российский газ

Минск рассчитывает в марте активизировать переговоры с Москвой по ценам на российский газ с 2020 года, чтобы этот вопрос был решен в срок до 1 июня 2018 года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Каранкевич уточнил, что переговоры ведутся на уровне профильных министерств и вице-премьеров. По его словам, в соответствии с подписанными договорами, новый документ должен быть разработан и подписан до 1 июля 2019 года, передает БелТА.

Белорусский министр отметил, что сторонам необходимо принять «исчерпывающие меры по выполнению этой работы в установленный срок».

Он уточнил, что дата ближайшей встречи представителей правительств двух государств по вопросу определения цены на газ для Белоруссии пока не определена.

Белорусские власти ранее заявляли, что считают справедливой цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области России (в 2019 году это 127 долларов за 1 тыс. кубометров).

Президент Владимир Путин подчеркивал, что если бы для Белоруссии действовала рыночная цена на газ, то она была бы под 200 долларов, а не 127 и 129 долларов на 2018 и 2019 годы соответственно.