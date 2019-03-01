Зеленский заявил о необходимости переговоров России и Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву рано или поздно придется сесть за стол переговоров с Москвой из-за ситуации в Донбассе.

По словам Зеленского, в Донбассе происходит «реальная война между Украиной и Россией». «Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией», – заявил он ТСН.

Главной целью переговоров он назвал сохранение жизни людей, добавив, что хотел бы видеть за столом переговоров больше международных посредников, в частности США и Великобританию.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, на втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и зачем хочет стать новым президентом Украины.