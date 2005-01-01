Маск решил отправить на МКС героиню фильма «Чужой»

Манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой», в субботу отправится на Международную космическую станцию в кресле члена экипажа первого корабля Dragon-2, разработанной компанией SpaceX Илона Маска, об этом сообщил вице-президент компании Ганс Кенингсманн.

По его словам, манекен будет оборудован датчиками, которые оценят влияние на будущих экипажей условий полета на корабле Dragon-2, передает РИА «Новости».

Эллен Рипли – вымышленная главная героиня серии фильмов «Чужой», сыгранная американской актрисой Сигурни Уивер.

Напомним, в феврале 2018 года компания Маска SpaceX осуществила первый пуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Ракета запустила в сторону Марса личный электрокар Маска – красный Tesla Roadster, за рулем которого находился манекен Starman («Звездный человек»).

В пятницу сообщалось, что Роскосмос и НАСА разработали сценарий спасения экипажа Международной космической станции на случай аварии при автоматической стыковке космического корабля Dragon-2 к американскому сегменту станции.