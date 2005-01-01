Россия и США подготовили сценарий спасения экипажа МКС на случай аварии

Роскосмос и НАСА разработали сценарий спасения экипажа Международной космической станции на случай аварии при автоматической стыковке космического корабля Dragon-2 к американскому сегменту станции, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В результате кропотливой работы специалисты Роскосмоса и НАСА выработали варианты действий для снижения риска [для станции и экипажа при стыковке американских коммерческих кораблей с МКС напрямую, минуя манипулятор на американском сегменте] и договорились о проведении такого вида стыковки», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Кроме того, сказано в заявлении, стороны проработали алгоритм действий во время проведения автоматической стыковки. «Будут закрыты четыре люка в американском сегменте, куда будет пристыковываться американский корабль», – сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что в случае нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль «Союз МС-11».

В Роскосмосе сообщили ТАСС, что стыковка американского корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) будет прекращена в случае отклонения режима сближения от штатного.

Контролировать стыковку будут специалисты Центра управления полетом и оперативной группы управления российским сегментом МКС, передает РИА «Новости».

Пуск Dragon-2 к американскому сегменту станции запланирован на 10.49 мск 2 марта. Из-за запуска Dragon-2 орбиту МКС изменили раньше срока.