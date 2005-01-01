Нападение любвеобильных щенков ретривера на кота попало на видео

Кот на севере Китая неожиданно для себя попал в самую милую на свете засаду, организованную щенками золотистого ретривера, и чудом спасся от свалившейся на него любви.

Восхитительное видео была снято в городе Тайюань китайской провинции Шаньси. Любвеобильные щенки, найдя новый объект для воздыхания, начали лизать кота. Все попытки вырваться из «объятий» маленьких ретриверов не увенчались успехом, а применять силу к щенкам кот не решился.

Тогда на помощь усатому пришел его хозяин: он помог коту спуститься на ступеньку ниже своих поклонников, и щенки в нерешительности застыли, не понимая, как им спуститься по лестнице. После этого кот смог немного отойти от свалившейся на него любви, пишет Daily Mail.