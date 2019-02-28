Трамп разъяснил Абэ итоги встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ и разъяснил итоги саммита двух стран во вьетнамском Ханое, пишет агентство Киодо.

Трамп и Абэ обсуждали укрепление взаимодействия Японии и США для денуклеаризации КНДР. Также он провел телефонный разговор об итогах саммита с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, позвонив ему из самолета по пути в США, передает РИА «Новости».

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита, закончив встречу без договоренностей. Трамп заявил, что соглашение было готово к подписанию, но США отказались его подписывать, так как сочли недостаточными усилия Пхеньяна по ядерному разоружению и отказались выполнять требование о полном снятии санкций.

Эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил провал переговоров.