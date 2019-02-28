Путин потребовал от МВД повышать раскрываемость преступлений

Полиция должна планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Глава государства отметил, что в этом году и в ближайшей перспективе перед органами внутренних дел стоит целый ряд ответственных задач. Путин призвал направить все ресурсы, оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел, на планомерное повышение уровня раскрываемости преступлений, передает ТАСС.

Путин отметил, что об этом он говорит регулярно, «однако положение дел меняется здесь медленно».

Президент отметил, что главным критерием оценки работы МВД России является тот факт, что к деятельности полиции позитивно относятся все больше граждан страны, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов.

Среди положительных тенденций 2018 года Путин назвал сокращение общего числа преступлений, включая тяжких и укрепление общественного порядка.

В прошлом году Путин предложил подумать об изменении оценок работы следователей и дознавателей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие проблемы несет действующая система оценок и что можно было бы предпринять по этому поводу в отечественных правоохранительных органах?