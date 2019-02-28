Минтруд опроверг сообщения о грядущих массовых увольнениях

Минтруд России опроверг сообщения о грядущих массовых увольнениях работников в марте, ситуация на рынке труда стабильная.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга министерства написала, что под риском сокращения этой весной находятся 115,7 тыс. работников.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная», – сообщили в Минтруде, передает ТАСС.

В министерстве пояснили, что в соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. «Но это не значит, что все работники будут уволены», – пояснили в пресс-службе.

В случае реорганизации или реструктуризации организации уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться из-за заключения новых сделок, погашения долгов и так далее, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, добавили в министерстве.

Минтруд России еженедельно проводит мониторинг рынка труда. Он базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. Численность планируемых увольнений «отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе». В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет, отметили в министерстве.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года – примерно 4,7-4,8%.

В прошлом году СМИ со ссылкой на Минтруд сообщали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году. Сообщалось, что всего сокращения могут коснуться более 200 тыс. россиян. Однако в ведомстве эту информацию также опровергли.