Минтруд сказал, работникам каких сфер грозит увольнение

Минтруд сообщил, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, всего, по прогнозу ведомства, в будущем году под сокращение могут попасть более 230 тыс. россиян.

В аналитической записке министерства о ситуации на ранке труда и прогнозах ее развития уточняется, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени, пишут «Известия».

Из прогноза Минтруда следует, что сокращения в ближайшее время в первую очередь угрожают сотрудникам банков в связи с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций. В этой сфере увольнение грозит 30,5 тыс. сотрудникам. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. На третьем месте в группе риска работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2018 году Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 38% – до 1,1 млн человек. По мнению чиновников, многие пожелают встать на учет в службу занятости после увеличения пособия с 1 января, также эффект окажет повышение пенсионного возраста.