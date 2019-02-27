В ФНС призвали ввести маркировку минеральной воды

Налоговая служба видит большие возможности для ухода от налогообложения на рынке минеральной воды и предлагает избежать этого путем обязательной маркировки.

Такое заявление сделал глава ФНС Михаил Мишустин. «Маркировка, по который мы были операторами по изделиям из меха, показала, что первый год, когда мы ввели ее в эксплуатацию, увеличился оборот в 10 раз. А вода – это еще более удобный продукт, чтобы его каким-то образом скрывать от налогообложения», – цитирует его РИА «Новости».

По данным Мишустина, его ведомство намерено провести аналитическую работу, связанную с оценкой объёмов производства и потребления минеральной воды.

На прошлой неделе в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, упрощающий взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами.