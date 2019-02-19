Госдума одобрила законопроект об упрощении работы с налоговыми органами

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, упрощающий взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами – в частности, легче станет процедура подтверждения пенсионерами права на льготы по имущественным налогам.

Законопроект предложен депутатами Андреем Макаровым, Глебом Хором, Леонидом Симановским, Владиславом Резником, Сергеем Катасоновым, Александром Ремезковым и Валентином Шурчанововым. Комитет по бюджету готовил его после обсуждения с налогоплательщиками в рамках «настройки» налоговой системы, передает РИА «Новости».

Глава комитета Макаров отметил, что меры, предлагаемые в документе, позволят перейти на новый уровень налогового администрирования.

Документ позволит упростить процедуру подтверждения пенсионерами и лицами предпенсионного возраста права на льготы по имущественным налогам: налоговые органы сами должны будут исчислить сумму налога с учетом льготы, если им не представили заявление о предоставлении льготы.

Также на 31 декабря с 1 ноября переносится предельный срок для представления в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке и выбранных объектах налогообложения в целях реализации права на льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Кроме того, изменится порядок расчета НДФЛ для ИП: авансовые платежи предлагается рассчитывать из фактических доходов, а не предполагаемых доходов. Также предлагается отменить отчетность по форме 4-НДФЛ для таких налогоплательщиков.

Организации, которые состоят на учете в качестве плательщика налога на имущество в нескольких налоговых органах на территории одного субъекта, смогут предоставлять единую налоговую декларацию по всем объектам в один налоговый орган по своему выбору.