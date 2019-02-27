Андроида для работы в открытом космосе спроектировали в России

Завершено проектирование российского робота «Теледроид» для работы в открытом космосе, он будет схож с первым отечественным человекоподобным роботом «Федором».

«В разы увеличены требования по надежности. «Теледроид» создается с условием работы в вакууме, с возможностью воспринимать повышенный уровень радиации, с функциями отвода тепла на Солнце и прогрева двигателей в тени, плюс надежность при перегрузках, вибростойкость», – сообщил РИА «Новости» исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Создание «Теледроида» должно завершиться в 2024 году. Между модулями МКС он будет перемещаться на манипуляторе.

Тем временем заказы ведомству по производству человеко- или звероподобных роботов поступают от МЧС, их могут начать реализовывать уже в этом или следующем году. Собственно, и «Федора» разрабатывали по заказу МЧС, но потом министерство не оказалось готово принять на баланс соответствующие патенты, так что результаты передаются Роскосмосу и Росатому.

«На базе «Федора» будет разработан робототехнический комплекс, который совершит полет на корабле «Федерация». Сначала он отправится в тестовый полет на орбиту, затем на МКС», – добавил Евгений Дудоров. Изначально «Федерация» и должна была доставить робота на МКС, но потом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что корабль не подходит для подобных полетов.

Разработчик робота «Федора» не считает конкурентом антропоморфного робота, представленного на форуме «Армия-2018» Космическим центром им. Хруничева, но готов оказать им помощь в разработках.

Ранее в Центре подготовки космонавтов прошел тренировки человекоподобный робот SAR-401, на базе которого и создавался «Федор».