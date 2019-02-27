Эрдоган опроверг заявление Гуайдо о побеге чиновников в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган опроверг заявление лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о побеге в Турцию ряда высоких чиновников из Венесуэлы.

Президент Турции сделал это в эфире телеканала NTV.

«Никто из Венесуэлы не бежал к нам и не укрывался в моей стране. Конечно, Гуайдо не знает Турцию и думает, что это племенное государство. Наше отношение к попыткам переворота совершенно очевидно. Мы его показали 15 июля (2016 года), и тогда Мадуро был первым, кто нас поддержал; и мы будем его поддерживать до тех пор, пока он идет по своему пути вместе с народом», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США перебрасывают военных в Пуэрто-Рико и Колумбию, потому что готовят вторжение в Венесуэлу.