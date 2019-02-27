Истребитель МиГ-23 разбился на Кубе

На Кубе потерпел крушение самолет ВВС страны. сообщают СМИ.

МиГ-23 советского производства разбился в 40 км от Гаваны. Истребитель рухнул в безлюдной местности. Пилот катапультировался, передает РИА «Новости» со ссылкой на Milenio.