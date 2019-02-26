За спасение тонувшего мальчика ЛДПР наградила брянского школьника гнилым сухпайком

Взгляд
26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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          За спасение тонувшего мальчика ЛДПР наградила брянского школьника гнилым сухпайком

          26 февраля 2019, 22:59

          Текст: Антон Антонов

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          Школьник из Климова Брянской области Даниил Мельник, который спас тонувшего мальчика, рассказал, что местные члены ЛДПР наградили его гнилым сухпайком.

          Мельник, ученик восьмого класса, спас третьеклассника, который выбежал на лед на реке Ирпа и провалился в полынью, пишет «Город Брянск».

          Как рассказал Мельник, после этого с ним связалась координатор ЛДПР Мария Шкляр, которая заявила, что партия хочет вручить ему подарок за спасение ребенка. Подарок вручил «молодой человек», который, «к сожалению, не представился», пишут «Брянские новости».

          Мельник получил «ранец, ручки, тетради, часы, футболки, мяч, логотип ЛДПР», а также армейский сухпаек.

          «Но когда открыл его, то ужаснулся! Спасибо ЛДПР за подарки, обещаю завтра вам их вернуть! Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок!» – заявил он.

          Сообщается, что продукты из сухпайка потекли, некоторые оказались гнилыми. 

          СМИ сообщают, что «казус пришелся именно на тот момент, когда в Брянск съехались представили партии со всех регионов ЦФО во главе с главным миллиардером, депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Борисом Пайкиным».

          Фото подаренного сухпайка доступно по ссылке.

          Однако поступок Мельника отметила не только ЛДПР. Его чествовали на линейке в школе, глава районной администрации Сергей Кубарев подарил ему планшет, а его матери передал благодарственное письмо. Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Вадим Безноско вручил подростку почетную грамоту МЧС и сообщил, что Мельник представлен к награде «За спасение погибающих на водах». Также школьник получил из рук Безноско сертификат на посещение ледовой арены в поселке Климово.  


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