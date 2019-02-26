За спасение тонувшего мальчика ЛДПР наградила брянского школьника гнилым сухпайком

Школьник из Климова Брянской области Даниил Мельник, который спас тонувшего мальчика, рассказал, что местные члены ЛДПР наградили его гнилым сухпайком.

Мельник, ученик восьмого класса, спас третьеклассника, который выбежал на лед на реке Ирпа и провалился в полынью, пишет «Город Брянск».

Как рассказал Мельник, после этого с ним связалась координатор ЛДПР Мария Шкляр, которая заявила, что партия хочет вручить ему подарок за спасение ребенка. Подарок вручил «молодой человек», который, «к сожалению, не представился», пишут «Брянские новости».

Мельник получил «ранец, ручки, тетради, часы, футболки, мяч, логотип ЛДПР», а также армейский сухпаек.

«Но когда открыл его, то ужаснулся! Спасибо ЛДПР за подарки, обещаю завтра вам их вернуть! Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок!» – заявил он.

Сообщается, что продукты из сухпайка потекли, некоторые оказались гнилыми.

СМИ сообщают, что «казус пришелся именно на тот момент, когда в Брянск съехались представили партии со всех регионов ЦФО во главе с главным миллиардером, депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Борисом Пайкиным».

Фото подаренного сухпайка доступно по ссылке.

Однако поступок Мельника отметила не только ЛДПР. Его чествовали на линейке в школе, глава районной администрации Сергей Кубарев подарил ему планшет, а его матери передал благодарственное письмо. Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Вадим Безноско вручил подростку почетную грамоту МЧС и сообщил, что Мельник представлен к награде «За спасение погибающих на водах». Также школьник получил из рук Безноско сертификат на посещение ледовой арены в поселке Климово.