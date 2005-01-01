Китай разработал микроволновое оружие для причинения нестерпимой боли

Китайские разработчики оружия разработали несмертельное оружие на основе действия микроволновых частиц, которое вызывает у противника нестерпимую боль, сообщает Global Times.

Микроволновые радары для борьбы с врагом научились применять специалисты Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности. Проект называется «Микроволновая система активного сдерживания», сообщает «Российская газета».

Оружие вызывает у человека нестерпимую боль за счет миллиметровых волн, которые достигают кожи и действуют на нервные окончания. Его предлагается использовать против террористов и для защиты важных персон во время массовых мероприятий. Микроволновое орудие можно сфокусировать для атаки на отдельного человека, а можно распределить сразу на группу людей.

При этом луч микроволнового оружия составляет всего 0,4 миллиметра. Это безопасно для здоровья человека: он не наносит увечий и не вызывает рак, но за счет нестерпимой боли сможет отразить нападение противника или остановить преступника.

Похожее вооружение уже разрабатывали в США – «лучи боли» предлагалось поставить на тяжелые самолеты огневой поддержки AC-130J.