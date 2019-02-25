У полицейского в Краснодаре из-за неподтвержденных доходов отобрали квартиру

Прокуратура Краснодарского края через суд отобрала у сотрудника ГУ МВД по региону квартиру стоимостью 3,2 млн рублей, так как он не смог предоставить доказательства наличия законных средств для покупки такого жилья.

«Выявлен факт несоответствия расходов одного из сотрудников ведомства и его супруги, понесенных на приобретение недвижимого имущества, полученным доходам за три года, предшествующих совершению сделки», – сообщается на сайте прокуратуры.

Семья не смогла предоставить доказательства наличия законных средств, на которые моглша быть куплена квартира в Краснодаре стоимостью более 3,2 млн рублей.

«Прокурор Краснодарского края направил иск об обращении в доход государства указанного объекта недвижимого имущества. Калининским районным судом, с которым согласился суд апелляционной инстанции, требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – сообщает ведомство.

Решение суда уже вступило в силу.