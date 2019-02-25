Глава АСИ встретилась с первым победителем конкурса «Наставник»

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, прибывшая в Великий Новгород в период подготовки города ко второму всероссийскому конкурсу «Наставник», встретилась с одним из первых победителей соревнования лучших практик наставничества Николаем Варухиным.

Практика наставничества успешно работает в «Морском центре капитана Варухина» (Клуб юных моряков, КЮМ) на протяжении 50 лет, отмечает Новгородское областное ТВ.

«Дети со всего мира, со всей страны приезжают сюда, выбирают эту профессию, могут обучаться, становятся капитанами. Сегодня Николай Геннадьевич мне рассказал, что 50% выпускников потом приходят вполне осознанно в эту профессию – это самая высокая оценка клуба и той деятельности, которую ведет Николай Геннадьевич», – сказала гендиректор Агентства стратегических инициатив.

Сообщается, что Чупшева и Варухин договорились о совместной реализации еще одного всероссийского проекта, подробности которого пока не раскрываются, но задачей которого станет профориентация молодежи с помощью привлечения к реальным делам.

Морской центр капитана Варухина – государственное областное автономное учреждение дополнительного образования в Великом Новгороде, созданное в 1967 году по инициативе и под руководством почетного гражданина Великого Новгорода Николая Геннадьевича Варухина.

В клуб принимаются учащиеся в возрасте с девяти до 17 лет. Обучение проходит в течение пяти-шести лет на трех отделениях: подготовительное – подготовка юнг; судоводительское – подготовка рулевых и штурманов; судомеханическое – подготовка мотористов, механиков, электромехаников.

Чупшева ранее сообщала, что второй форум «Наставник», который будет проходить в Москве весной 2019 года, даст возможность участникам предлагать своих кандидатов в наставники и выбирать их с помощью голосования.

Форум «Наставник» впервые прошел 13-15 февраля 2018 года на ВДНХ. Он объединил несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» были проведены в семи федеральных округах России. Организатором форума стало АСИ, ТАСС выступил его генеральным информационным партнером.