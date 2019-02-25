Глава АСИ встретилась с первым победителем конкурса «Наставник»

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Неожиданный успех Мадуро усилил ожидание интервенции

«Проверка на дорогах» переросла в мини-войнуФото: Zuma\ТАСС
Попытка прорыва «гуманитарного конвоя» оппозиции в Венесуэлу получила (неожиданно для многих) успешный отпор. Президент Николас Мадуро объявил о провале госпереворота. После этого лидер оппозиции Хуан Гуайдо недвусмысленно призвал иностранные государства к силовому вмешательству. Стоит ли ждать превращения борьбы «сил демократии» и их кураторов с «режимом Мадуро» в вооруженный конфликт с участием интервентов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Возвращение России в Азию – долгосрочный проект

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Спору нет, международное политическое влияние Москвы сохраняет масштабный эффект. Но если до коллапса СССР Юго-Восточная Азия рассматривалась Москвой как одна из площадок противостояния с США, теперь ситуация принципиально иная. Подробности...

Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
С нашей стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы? Подробности...
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Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Антон Крылов, журналист
Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...
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          Глава АСИ встретилась с первым победителем конкурса «Наставник»

          25 февраля 2019, 11:50

          Текст: Ольга Никитина

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          Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, прибывшая в Великий Новгород в период подготовки города ко второму всероссийскому конкурсу «Наставник», встретилась с одним из первых победителей соревнования лучших практик наставничества Николаем Варухиным.

          Практика наставничества успешно работает в «Морском центре капитана Варухина» (Клуб юных моряков, КЮМ) на протяжении 50 лет, отмечает Новгородское областное ТВ.

          «Дети со всего мира, со всей страны приезжают сюда, выбирают эту профессию, могут обучаться, становятся капитанами. Сегодня Николай Геннадьевич мне рассказал, что 50% выпускников потом приходят вполне осознанно в эту профессию – это самая высокая оценка клуба и той деятельности, которую ведет Николай Геннадьевич», – сказала гендиректор Агентства стратегических инициатив.

          Сообщается, что Чупшева и Варухин договорились о совместной реализации еще одного всероссийского проекта, подробности которого пока не раскрываются, но задачей которого станет профориентация молодежи с помощью привлечения к реальным делам.

          Морской центр капитана Варухина – государственное областное автономное учреждение дополнительного образования в Великом Новгороде, созданное в 1967 году по инициативе и под руководством почетного гражданина Великого Новгорода Николая Геннадьевича Варухина.

          В клуб принимаются учащиеся в возрасте с девяти до 17 лет. Обучение проходит в течение пяти-шести лет на трех отделениях: подготовительное – подготовка юнг; судоводительское – подготовка рулевых и штурманов; судомеханическое – подготовка мотористов, механиков, электромехаников.

          Чупшева ранее сообщала, что второй форум «Наставник», который будет проходить в Москве весной 2019 года, даст возможность участникам предлагать своих кандидатов в наставники и выбирать их с помощью голосования.

          Форум «Наставник» впервые прошел 13-15 февраля 2018 года на ВДНХ. Он объединил несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» были проведены в семи федеральных округах России. Организатором форума стало АСИ, ТАСС выступил его генеральным информационным партнером.


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