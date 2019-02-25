Назначен новый премьер Казахстана

Правительство Казахстана возглавил Аскар Мамин, ранее временно исполнявший обязанности премьер-министра республики.

Соответствующий указ в понедельник подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, говорится в сообщении пресс-службы президента в Twitter.

Ранее в понедельник Назарбаев на пленарном заседании мажилиса (нижняя палата) парламента предложил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра страны Аксара Мамина для утверждения на должность главы правительства. Депутаты одобрили кандидатуру Мамина на пост нового главы правительства, передает РИА «Новости».

Аскару Мамину 53 года, в разное время он был министром транспорта и коммуникаций республики, акимом (мэром) Астаны, возглавлял национальную компанию «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги»). С сентября 2016 года Мамин занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана, а 21 февраля 2019 года, после отставки правительства, на него были временно возложены обязанности главы кабинета министров.

Назарбаев 21 февраля выступил с заявлением, в котором подверг критике работу действующего состава правительства и заявил, что оно должно уйти в отставку. Позже он подписал указ об отставке правительства, которое возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Мамин, работавший первым заместителем премьера.

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