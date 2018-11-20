Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве с острым инфарктом.

Как сообщает «Пятый канал», вечером в воскресенье актриса почувствовала недомогание и боли в груди, ее экстренно доставили в реанимацию.

Лидия Федосеева-Шукшина – советская и российская актриса. Ее первой ролью стала лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника «Максим Перепелица» (1955 год).

В 1984 году ей присудили звание народной артистки РСФСР, в 1998 она получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2009 году – медаль «За заслуги перед обществом».

Федосеева-Шукшина наиболее известна по таким фильмам, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Печки-лавочки», «Хождение по мукам» и «12 стульев». Всего на счету актрисы более 80 ролей в кино.

В ноябре прошлого года Федосеева-Шукшина вышла замуж за музыканта Бари Алибасова.