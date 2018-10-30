Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной второй раз

Музыкант и создатель группы «На-на» Бари Алибасов во второй раз женился на актрисе кино Лидии Федосеевой-Шукшиной.

71-летний Алибасов и 80-летняя Федосеева-Шукшина во второй раз вступили в брак друг с другом в Кутузовском отделе ЗАГС, пишет «Вечерняя Москва».

Как говорится в репортаже с места событий, молодожены «обменивались многозначительными взглядами и нежно друг друга обнимали».

Напомним, менее года назад, в конце 2017 года Алибасов заявлял о скорой женитьбе на 38-летней светской львице Лене Лениной, которой он завещал все свое имущество.