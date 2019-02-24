В Австрии призвали ЕС понять опасения России из-за ракет НАТО

Европе следует сбалансированно проанализировать отношение к России и проявить больше понимания к опасениям Москвы из-за ракет Североатлантического альянса, заявил бывший федеральный президент Австрии Хайнц Фишер.

Фишер сказал в интервью Wiener Zeitung, что Европа должна проанализировать свои отношения с Россией как можно более тщательно и взвешенно. «Когда я вспоминаю, как наэлектризованно США отреагировали, когда СССР собрался направить ракеты на Кубу, то есть рядом с границами США... нужно быть готовыми погрузиться в ход мыслей российских политиков ввиду регионов, где сегодня размещены ракеты НАТО», – приводит его слова ТАСС.

Бывший президент страны отметил, что хотя это «не оправдывает» воссоединение Крыма с Россией, но «оправдывает такую политику, которая смотрит в будущее, привержена укреплению доверия», а не считает санкции панацеей.

Фишер занимал пост федерального президента Австрии в 2004-2016 годах.

Немецкое издание Die Welt ранее писало, что стратегия устрашения НАТО в отношении России устарела, президент Владимир Путин сумел загнать альянс в угол.