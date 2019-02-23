В Ижевске 80 автомобилей изобразили автомат Калашникова

Около 80 автомобилистов в Ижевске, в том числе сотрудники Госавтоинспекции, своими машинами изобразили автомат Калашникова в рамках флешмоба ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

В пресс-службе регионального правительства сообщили РИА «Новости», что участников флешмоба собирали через социальные сети.

«Акция организована жителем Ижевска Ярославом Фокеевым и директором фонда «ИГГС» Анастасией Ячменьковой. Сотрудники ГИБДД по УР также приняли участие в акции. Обеспечивали порядок и поставили свои машины», – добавил источник в правительстве.

В 2019 году в России отмечается 100-летие изобретателя Михаила Калашникова.