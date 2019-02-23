В Ижевске 80 автомобилей изобразили автомат Калашникова

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23 февраля, суббота | Последнее обновление — 15:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ЦИК Молдавии лишил аккредитации члена миссии ОБСЕ от России
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России
Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию
Выживание российского мужчины зависит от женщины
Израиль и Украина начали «туристическую войну»
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени
Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
Защита отечества – это не носки в форме танка
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев
Как можно любить «совок»?
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
Обсуждение: 163 комментария
Политические аксиомы Путина
Обсуждение: 6 комментариев
Женщины по праву отмечают День защитника Отечества
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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Читайте нас на Facebook