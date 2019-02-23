Ким Чен Ын пообещал провести денуклеаризацию ради будущего детей

Бывший директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в апреле прошлого года заявил о желании провести денуклеаризацию ради будущего своих детей.

Ким лично присутствовал на переговорах Помпео с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, во время которых была достигнута договоренность о проведении первой встречи лидеров КНДР и США, передает ТАСС.

По словам бывшего директора «северокорейского» центра ЦРУ, на вопрос Помпео о серьезности намерений относительно денуклеаризации лидер КНДР сказал: «вы знаете, я отец и муж, у меня есть дети, я не хочу, чтобы мои дети носили ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь».

Об этом бывший директор спеццентра ЦРУ рассказал Ренхап в Стэнфордском университете, где Ким ведет научно-исследовательскую деятельность.

Напомним, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама 27 – 28 февраля.