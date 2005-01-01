Перспективный «Калибр-М» с дальностью полета 4,5 тыс. км решили сделать наземным

Создаваемую для ВМФ России корабельную крылатую ракету «Калибр-М» с дальностью полета свыше 4,5 тыс. км планируется адаптировать для сухопутного базирования в связи с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил источник в ракетостроительной отрасли.

По словам источника, «с учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета «Калибр-М» с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тысяч км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования», передает ТАСС.

Ранее источник в оборонной отрасли сообщал, что в России началось проведение научно-исследовательских работ по созданию для ВМФ новейшей высокоточной крылатой ракеты «Калибр-М» с максимальной дальностью стрельбы свыше 4,5 тыс. км.

По данным источника, новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» как увеличенной дальностью стрельбы, так и большими габаритами и более мощной боевой частью. Перспективной ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по «приземлению» ракет «Калибр» и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности в ответ на выход Вашингтона из ДРСМД.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Россия ответит США на выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.