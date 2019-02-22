Президент Боливии назвал гуманитарную помощь Венесуэле троянским конем

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что гуманитарную помощь для Венесуэлы пытаются использовать в качестве троянского коня.

«Сожалеем, что гуманитарную помощь хотят использовать в качестве троянского коня в Венесуэле, чтобы вторгнуться и спровоцировать войну. Латиноамериканские братья не могут быть пособниками военной интервенции. Защищать Венесуэлу – значит защищать суверенитет Латинской Америки», – сообщил Моралес в соцсетях, передает РИА «Новости».

Оппозиция Венесуэлы сообщала, что поставки гуманитарной помощи в страну начнутся 23 февраля. Правительство президента страны Николаса Мадуро категорически не намерено разрешать ее доступ на территорию страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что 23 февраля Вашингтон планирует устроить на границе Венесуэлы масштабную провокацию. По ее словам, границу Боливарианской Республики готовится пересечь так называемый гуманитарный конвой, эта акция чревата столкновением сторонников и противников действующей власти, что сформирует удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны.