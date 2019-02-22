В больнице Тюмени обещали разобраться в истории с операцией без наркоза

В Тюмени руководство областной клинической больницы №2, где одной из пациенток якобы провели операцию без наркоза, не проводит проверки, но обещало провести анализ и выяснить обстоятельства инцидента.

«Проверки по данному случаю в настоящий момент не проводится, поскольку это регламентированное действие, которое инициируется после подачи заявления пациентом через официальные каналы связи. Однако отметим, что при подготовке комментария в больнице проводился анализ ситуации – проверка наличия факта обращения и выяснение обстоятельств», – цитирует РИА «Новости» слова своего собеседника.

В пресс-службе департамента здравоохранения рассказали, как проводится удаление фиксирующих спиц.

«Согласно стандартам оказания медицинской помощи, удаление мигрирующей спицы или ее части производится в условиях малой операционной под местной анестезией. В случае если пациент не заявил об аллергии или индивидуальной реакции на лекарственные препараты, в качестве анальгетика применяется лидокаин. После выполнения процедуры пациент направляется на дальнейшее амбулаторное долечивание», – рассказали в департаменте.

Напомним, в Тюмени мужчина сообщил, что его матери провели операцию по удалению спицы из колена, не дождавшись действия анестезии. При этом, по его словам, врач сказал пациенте терпеть, несмотря на ее крики, так как «другой анестезии нет».