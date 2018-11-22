Избран президент Российского футбольного союза

Российский футбольный союз (РФС) в ходе выборов возглавил председатель совета директоров петербургского «Зенита» и глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Выборы прошли в ходе внеочередной конференции союза. Дюков был единственным кандидатом. Кроме того, в состав исполнительного комитета РФС вошли владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Всего в новый состав вошло 23 человека.

«Важную роль в развитии РФС играет поддержка государства. Надеюсь, это сотрудничество будет продолжено, правительство продолжит вкладывать существенные средства в футбол. Но РФС и сам должен привлекать и использовать разные источники финансирования, привлекать различных спонсоров. Нашей задачей должно стать увеличение доходов по сравнению с предыдущими годами», – заявил ТАСС Дюков на выборной конференции.

По его мнению, РФС должен привлекать болельщиков на стадионы – «мы должны делать из футбола шоу».

«Не хватает дворового, уличного футбола, который был популярен несколько лет назад. Развитие дворового футбола влияет на массовость игры, это расширяет охват новых талантов», – отметил также Дюков. По тому же поводу он заявил: «Нам необходимо около 10 тысяч тренеров с лицензиями РФС и УЕФА. Нужно пересмотреть всю систему: возродить престиж детского тренера, мотивировать на подготовку профессиональных футболистов. Это касается и оплаты труда».

Предыдущий президент РФС Виталий Мутко покинул свой пост 19 декабря 2018 года. О возможной отставке Мутко сообщалось еще в конце ноября.