Стало известно о возможной отставке Мутко с поста президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко покинет пост президента Российского футбольного союза, сообщают СМИ со ссылкой на источники в руководстве РФС.

Мутко якобы в ближайшее время объявит о своей отставке с поста главы РФС, передает РБК слова источника, близкого к руководству организации.

Мутко может объявить об отставке на заседании исполкома РФС, которое должно пройти 6 декабря, рассказал другой собеседник издания.

В аппарате вице-премьера комментировать эти сведения не стали.

О возможной отставке Мутко сообщал и Championat.com. По этим данным, основными кандидатами на должность президента РФС станут гендиректор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

Также в числе кандидатов могут оказаться депутат Госдумы Валерий Газзаев и исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев, добавляет РБК.

Мутко в декабре 2017 года приостановил работу на этом посту, в мае 2018 года он заявил о своей возможной отставке.