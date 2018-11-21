Мутко покинул пост президента РФС

Виталий Мутко объявил об уходе с поста президента Российского футбольного союза (РФС). Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016-м еще на четыре года.

«Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза», – сообщает Twitter РФС.

Там же отмечается, что пост исполняющего обязанности президента РФС до конференции РФС (22 февраля) будет занимать Сергей Прядкин.

О возможной отставке Мутко сообщалось еще в конце ноября. При этом источник РИА «Новости» сообщал, что сменить Мутко во главе РФС может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В конце декабря 2017 года Мутко заявил, что подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение МОК и на полгода приостановил свою деятельность на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы РФС был назначен Александр Алаев.

Виталий Мутко являлся президентом Российского футбольного союза с 2005 по 2009 годы и вернулся на этот пост в 2015 году.

Как заявил экс-президент «Рубина» и член исполкома РФС Ильсур Метшин, Мутко внес большой вклад и как президент РФС, и как член правительства России. «Я могу судить не с чьих-то слов, мы вместе готовили Универсиаду. Он был одним из тех, кто завоевывал ее и чемпионат мира. Я хочу выразить ему уважение и благодарность», – сказал Метшин.

Мутко – учредитель и президент Общественного благотворительного фонда по поддержке и развитию футбола в Санкт-Петербурге «Золотой пеликан», президент Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга, проводящего соревнования спортсменов-инвалидов и призванного решать проблемы реабилитации лиц с врожденными интеллектуальными недостатками.

Награжден орденом Почета (1994), орденом Дружбы (2002), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (2008) и III (2014) степеней, памятными медалями. Отмечен почетными грамотами правительства (2005) и Совета Федерации Российской Федерации (2008).