Экс-начальник Захарченко получил повышение в звании

Глава антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко указом президента России повышен в звании до генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».

Курносенко смог сохранить пост после скандала с обнаружением в квартире сестры Захарченко склада наличных на 8,5 млрд рублей. При этом был уволен его и о. заместителя и непосредственный начальник главного фигуранта дела Александр Тищенко.

Курносенко, будучи допрошен по делу Захарченко, показал, что тот зарекомендовал себя как «грамотный и компетентный сотрудник», а компрометирующей информации о нем ему, как начальнику ГУЭБиПК, «официально не поступало».

В начале февраля сообщалось об обнаружении новых активов Захарченко на почти 500 млн рублей.