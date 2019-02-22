Евродепутат объяснил лидерство Латвии по оттоку населения

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что республика стала мировым лидером по оттоку населения, потому что политики стремились превратить страну в новую Исландию.

Латвия лидирует в мире по числу эмигрирующих жителей: за 2018 год население страны уменьшилось на 0,98%, что является самым высоким показателем в мире, свидетельствует информация международной базы статистических данных Worldometers, передает РИА «Новости».

Митрофанов заявил, что еще в конце 90-х спрашивал депутатов из правых латвийских партий, осознают ли они, что уничтожение доставшейся от советского периода промышленности ведет к эмиграции трудоспособного населения. «На этот вопрос я получил обескураживающий ответ: «Мы устали от ваших толп советских мигрантов, мы хотим жить в маленькой, зеленой, национальной стране. Такой как Исландия – где нет чужаков, все говорят на одном языке, нет ваших «zavodi» и страшных микрорайнов с советскими многоэтажками», – рассказал Митрофанов.

По его словам, за последние 20 лет количество населения Латвии значительно снизилось.

«Со времени тех разговоров прошло 20 лет. И надо признать, что за это время Латвия сделала большой шаг, приблизившись к Исландии в плане количества населения и культурной унификации. Нерациональные, но горячие мечты латышских интеллектуалов понемногу материализуются. То есть мечта, какой бы иррациональной она не была, всегда имеет приоритет над скучными экономическими и рациональными соображениями. Кстати, совсем недавно «исландскую мечту Латвии» озвучил наиболее вероятный кандидат в президенты Латвии – Эгилс Левитс. Он прямо сказал, что это в итоге Латвия должна стать такой же как Исландия: сильная национальная идентичность и всего 350 тысяч населения. Латышская элита продолжает мечтать о рае эскапистов и интровертов – зеленой, чисто латышской стране с редким населением. Простые латвийцы дисциплинированно умирают и уезжают, воплощая мечту своих лидеров в жизнь», – сказал евродепутат.

Он считает, что ситуацию еще можно изменить, но политической элите придется сделать усилие над собой. «Ситуация изменится только тогда, когда мы навяжем или часть латышкой элиты сама породит другую мечту – о пестрой многонациональной, открытой стране, в которую люди стремятся переезжать, и где местные рады всем работящим, приличным переселенцам вне зависимости от их родного языка и происхождения. Мечте об Исландии должно быть противопоставлено не морализаторство и не экономические аргументы, а другая красивая иррациональная мечта. Скажем – о новом балтийском Люксембурге», – сказал Митрофанов.