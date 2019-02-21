Названо число россиян, которых коснется увеличение социальных доплат к пенсии

Пенсионный фонд оценил дополнительную потребность в средствах на социальную доплату к пенсии.

«Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019-2024 годах оценивается на уровне 120 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что в указанное число войдут 500 тыс. получателей ежемесячных денежных выплат.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить. В итоге Минтруд скорректирует порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах.