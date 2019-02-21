Минтруд изменит схему начислений доплат для перерасчета пенсий

Минтруд скорректирует порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах, сообщили в пресс-службе министерства.

«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем год. В результате, граждане должны получить прибавку.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.