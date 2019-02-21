Власти приняли решение, что полигона на станции Рикасиха не будет

Полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, который планировали создать в районе станции Рикасиха, исключен из территориальной схемы обращения с ТКО Архангельской области, сообщил глава комиссии по ЖКХ и экологии Общественной палаты региона Александр Тропин.

Глава города Северодвинск Игорь Скубенко также подтвердил, что Рикасиху решили больше не рассматривать в качестве площадки для полигона.

После того, как губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил изучить и другие альтернативные площадки для размещения полигона, общественники начали рассматривать варианты на территории Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского и Холмогорского районов, сообщает портал «Двина Сегодня».

В состав комиссии вошли более 80 человек – лидеры общественного мнения, депутаты областного Собрания депутатов, представители муниципалитетов, общественных организаций, эксперты, граждане. Руководителем комиссии была избрана глава Приморского района Валентина Рудкина.

Комиссия будет собираться два раза в месяц. Следующее заседание состоится 14 марта. На нем будет решаться вопрос: необходимо строить один межмуниципальный объект обращения с ТКО или три объекта в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

В среду в ходе выступления с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин попросил ОНФ обеспечивать действенный гражданский контроль за решением проблем в сфере обращения с отходами.