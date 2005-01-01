Киев решил разорвать договор с Россией по Азовскому морю

Украина планирует разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

«В обозримой перспективе мы это сделаем (расторгнем договор по Азову). Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», – сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на запрещенное в России издание «Цензор. НЕТ».

При этом Климкин добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» украинской стороны.

Это не первое соглашение с Россией, которое разорвала Украина. В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Также украинское правительство решило прекратить действие заключенного 18 апреля 1995 года соглашения с Россией об обмене правовой информацией.