Российские хакеры превосходят по скорости своих коллег из Китая, Ирана и Северной Кореи, сообщили специалисты по кибербезопасности из компании CrowdStrike.

Как рассказали эксперты, «время прорыва» российских специалистов, то есть скорость, с которой хакерская группа может проникнуть в сеть, превышает скорость северокорейских конкурентов в восемь раз, передает RT.

В CrowdStrike отметили, что эта скорость важна, потому что вторжения фиксируются и останавливаются также очень быстро.

«Весьма примечательно, что российские акторы в восемь раз быстрее, чем их самые быстрые конкуренты из Северной Кореи, которые сами почти в два раза быстрее, чем группы вторжения из Китая», – говорится в документе.

Напомним, с подачи США на Западе для решения внутриполитических проблем активно используется миф о российских хакерах, которые якобы вмешиваются в выборы по всему миру. Москва считает, что массовые обвинения во вмешательстве России в выборы приобрели характер фобии.