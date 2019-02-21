Закон о паллиативной помощи приняли в России

Госдума приняла закон о паллиативной помощи на пленарном заседании, прошедшем 21 февраля.

В документе уточняется и расширяется понятие «паллиативная медицинская помощь», уточняется порядок ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому, передает РИА «Новости».

После того, как поправка прошла первое чтение, в Госдуме состоялись большие парламентские слушания, в ходе них над проектом велась работа при участии представителей профессионального сообщества.

Зампред комитета Леонид Огуль пояснил, что поправки носили технический и лингвистический характер.

После второго чтения была утверждена редакция документа, в которой паллиативной помощью станет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, избавлению от боли и улучшению качества жизни неизлечимо больных и членов их семей.

Также закон предусматривает передачу медицинских изделий пациенту, которые поддерживают функции органов и систем организма, перечень препаратов будет утвержден отдельно.

Также в законе говорится, что паллиативную помощь будут оказывать медработники, которые прошли обучение по оказанию такого рода помощи.

«Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Госдума намерена держать на контроле исполнение закона на практике.

В среду президент Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию попросил парламентариев поскорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.