Федермессер: Нужно отделить информирование в медицинских целях от пропаганды наркотиков

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», член центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер обратила внимание на необходимость продолжить развитие паллиативной помощи и скорректировать этот вопрос в законодательном плане. В среду президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию попросил парламентариев поскорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.

«Это вопрос о декриминализации ответственности врача, который сегодня отвечает по статье 228.2 Уголовного кодекса за любые ошибки, связанные с оборотом наркотиков, в том числе если эти ошибки не повлекли за собой утечку в нелегальный оборот и не повлекли никакой угрозы жизни и здоровью человека», – приводится цитата Федермессер в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Нужно урегулировать вопрос о детских лекарственных формах. Без детских лекарственных форм качественно обезболить ребенка не представляется возможным. Для того чтобы врачи научились правильно обезболивать, необходимо им про это рассказывать. А это требует разведения понятий пропаганды и информирования в антинаркотическом законодательстве, чтобы отделить информирование в медицинских целях от пропаганды наркотиков. Сегодня понятия медицинского информирования не существует», – пояснила глава фонда.

По ее словам, особенно важно сейчас формирование региональных программ развития паллиативной помощи, которые помогут губернаторам создать уникальную для своего субъекта систему оказания паллиативной помощи, которая должна выстраиваться с учетом местной специфики. Инфраструктура и кадры, задействованные в этой системе, могут значительно отличаться. Это требует точных расчетов, одобрения губернатора и Минздрава, после чего федеральные средства будут направлены на реализацию этих программ с учетом специфики каждого субъекта.

Кроме того, для оказания полноценной медико-социальной паллиативной помощи необходимо в условиях единой организации обеспечить наличие команды, в которую входили бы врачи, медсестры, соцработники, психолог, священнослужитель для тех, кому он необходим, и диетолог. В настоящее время за это отвечают разные ведомства с разным финансированием и руководством. В таких условиях очень трудно оказать комплексную помощь.

«Для того чтобы все работало, нужны меры контроля. Надо очень четко контролировать исполнение этих федеральных и региональных норм. Чтобы контролировать, в свою очередь, нужно понимать, по каким параметрам и показателям проводить оценку, а для этого опять же надо написать региональные программы. Нет региональных программ – нет понимания, куда каждый субъект должен двигаться в развитии паллиативной помощи. По 25 пилотным субъектам региональные программы развития паллиативной помощи будут написаны совместно с ОНФ», – подвела итог Федермессер.