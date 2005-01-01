Названа основная причина смерти мужчин в России

Чаще всего российские мужчины умирают по причине болезней системы кровообращения, свидетельствуют данные Росстата.

В частности, в 2017 году они унесли жизни 102 тыс. мужчин в возрасте от 16 до 59 лет, сообщает RT, опираясь на данные Росстата. К таким болезням в том числе относятся инфаркт миокарда и инсульт. Не своей смертью (несчастные случаи и криминальные причины) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте новообразования (42 тысяч), включая рак.

Болезни органов пищеварения унесли жизнь более 26 тыс. мужчин, чуть меньше 20 тыс. умерли от инфекционных болезней, еще 12 тысяч – от болезней органов дыхания. Всего же только за 2017 год в стране скончались 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

7 февраля министр здравоохранения Вероника Скворцова сделала заявление о том, что 70% трудоспособных мужчин в России умирает из-за последствий алкогольных возлияний. Речь шла о циррозах, язвенной болезни желудка и таких осложнениях, как панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь.