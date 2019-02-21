Гуайдо соврал о телефонном разговоре с президентом Швейцарии

Швейцария опровергла заявление самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо о том, что он провел телефонный разговор с президентом конфедерации Ули Маурером.

Представитель Маурера заявил, что информация о разговоре «некорректна», телефонной беседы между Гуайдо и Маурером «не было», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

О разговоре заявлял сам Гуайдо в интервью мексиканскому ТВ.

В январе спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.