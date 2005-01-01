Bloomberg указало на желание Путина позаботиться о нуждах россиян

Информационное агентство Bloomberg оценило послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как указывает Bloomberg, Путин «дал понять, что после того, как он добивался укрепления российского суверенитета и обороноспособности, он готов уделить больше внимания нуждам граждан».

Озвученные президентом России социальные программы Bloomberg назвало «наиболее амбициозными из всех, которые когда-либо выдвигал» Путин, передает ТАСС.

Кроме того, Bloomberg обратило внимание на то, что «тон высказываний президента Путина был менее воинственным, чем год назад».

«Единственная графика, которая была использована, касалась экономических проблем», – говорится в материале Bloomberg, которое вспомнило о демонстрации Путиным год назад новых вооружений.