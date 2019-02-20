Названы сроки появления в России знака качества органической продукции

Новое особое обозначение, выделяющее органическую продукцию в России, может появиться в конце лета, сообщил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

«На сегодняшний день юридически закреплено название «органическая продукция», поэтому, думаю, Владимир Владимирович подразумевал именно его», – сказал Мироненко, комментируя слова президента Владимира Путина о создании защищенного отечественного бренда «зеленой» продукции.

«Как вы знаете, закон об органической продукции вступает в силу с 1 января 2020 года и, естественно, на сегодня идет активная подготовка ко всему, что касается брендирования такой продукции», – добавил директор, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что на данный момент проходит обсуждение вопроса о создании национального органического знака.

«У Минсельхоза есть решение, что уже буквально летом он должен в первом варианте появиться на первых товарах. Я думаю, что к концу лета он уже будет достаточно активно пропагандироваться СМИ», – добавил Мироненко.

Кроме того, проходит обсуждение использования такого знака на внешних рынках, чтобы о существовании российской органической продукции знали за рубежом.

«Те слова, которые произнес Владимир Владимирович – они вполне исполнимы, действия по ним происходят. Мы надеемся, что уже к концу года такой бренд появится и будет достаточно активно продвигаться», – отметил глава союза.

Мироненко пояснил, что на данный момент есть спрос на органические фрукты и овощи, крупы и изделия из дикоросов.