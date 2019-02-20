С напавшего на женщину в Осло россиянина сняли обвинения в терроризме

Судьбу гражданина России, атаковавшего с ножом женщину в норвежском супермаркете, решит судебно-психиатрическая экспертиза.

Обвинения в терроризме с мужчины при этом сняты.

«Россиянин прошел досудебное медицинское освидетельствование, однако комиссия не смогла прийти к единому мнению относительно его вменяемости в момент совершения преступления. В заключении комиссии говорится, что задержанный «мог находиться в такой ситуации, когда он не отдавал себе отчета в своих действиях», –сообщил РИА «Новости» пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов.

Если россиянина признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение. Нападение произошло 17 января. В полиции задержанный кричал, что хотел совершить теракт и убить еще больше людей, но потом заявил, что плохо себя чувствовал и не помнит обстоятельства.