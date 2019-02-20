Блогер разоблачил алгоритм поиска для педофилов в YouTube

По мнению блогера Мэтта Уотсона, ряд алгоритмов YouTube помогает педофилам находить «привлекательные» для них видео и общаться между собой.

Блогер показал, как поиск на видеохостинге роликов, где, например, женщины показывают на себе комплекты нижнего белья, через алгоритм предложения сходного контента приводит к роликам, привлекательным для извращенцев, сообщает РИА «Новости».

При этом сами видео не порнографические, но дети на них принимают позы, которые педофилы могут счесть сексуальными, на это указывают и комментарии под ними. К таким было отнесено, например, видео на русском языке «Гимнастика Челлендж. Кто выиграл?»

По словам Уотсона, алгоритм YouTube в итоге помогает педофилам искать новые контакты. Он обращался в видеохостинг с жалобами, но ответа не получил.

Ранее эстонец Сильвер Сильд, имевший судимость за педофилию, был награжден «Дубовым венком» от министерства юстиции страны за вклад в выяснение истории независимости Эстонии. Судьбу его награды теперь решит специальная комиссия.