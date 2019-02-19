Российские физики сделали открытие в области «кротовых нор»

Лучи сверхвысоких энергий могут порождаться «кротовыми норами», то есть тоннелями в ткани пространства и времени, полагают физики МГТУ им. Баумана.

К такому выводу пришли сотрудники МГТУ им. Баумана Александр Кириллов и Елена Савелова.

Несмотря на фантастическое с виду описание «кротовых нор», их существование возможно согласно теории относительности Эйнштейна и всем ее основным расширениям. «Мы показали, что «кротовая нора», имеющая свое магнитное поле, будет вести себя как «вечный» ускоритель частиц, если она находится внутри какой-то галактики. Она будет захватывать относительно медленные заряженные объекты, разгонять и затем выпускать их. Сила этого излучения будет зависеть от диаметра горла самой «червоточины», ее удаленности от центра и размеров галактики», – приводит слова исследователей РИА «Новости».

Космические лучи – элементарные частицы и ядра атомов разных элементов, разогнанные до околосветовых скоростей. Это не только большая тайна для науки, но и серьезная опасность для жизни космонавтов.

Тем временем Роскосмос исследует возможности создания нескольких космических станций на лунной орбите помимо будущей международной Getaway.