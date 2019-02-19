Посол в Британии оценил заявления Лондона о российской угрозе в Арктике

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко оценил заявления британской стороны об «угрозе со стороны России на арктическом фланге».

В интервью журналу «Международная жизнь» Яковенко подтвердил, что «в последнее время с подачи правительства в Великобритании поддерживается на плаву тема «серьезной угрозы со стороны России на арктическом фланге». Он пояснил, что «этим британское оборонное ведомство и некоторые «силовики» оправдывают необходимость наращивания возможностей вооруженных сил на этом направлении и увеличения государственных расходов на оборону».

«Подобные заходы представляют собой уже не первую попытку под мнимыми предлогами продвигать идею милитаризации Арктики», – указал посол, отметив, что «это противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную позитивную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем».

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна планирует нарастить военное присутствие в Арктике, «чтобы защитить северный фланг НАТО от России».