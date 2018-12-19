Британия собралась нарастить военное присутствие в Арктике

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон после посещения британских морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс объявил о намерении Соединенного Королевства нарастить военное присутствия в Арктике якобы для защиты северного фланга НАТО от России.

По словам министра обороны Великобритании, в соответствии с новой десятилетней программой, ежегодно до 1 тыс. британских морпехов будут проходить обучение на территории Норвегии, а в перспективе из них сформируют воинское подразделение бригадной численности, передает ТАСС.

Кроме того, по имеющейся у The Daily Telegraph информации, в 2020 году на базу Лоссимут в Шотландии планируется перебросить девять новых патрульных противолодочных самолетов «Боинг Р-8 «Посейдон», которые будут вести воздушную разведку в районах Крайнего Севера и Северной Атлантики, а также обеспечивать защиту британских ядерных субмарин.

По словам Уильямсона, в следующем году над Арктикой уже будут летать новые «Посейдоны», в задачу которых будет входить «сдерживание активности российских субмарин, вернувшейся к уровню времен холодной войны».

Напомним, в декабре прошлого года Министр обороны Соединенного Королевства объявил, что Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны.